Новые запросы

Патриотическая мобилизация создает не только условия для расширения поддержки «Единой России» и кандидатов «лояльного пула» в единый день голосования, но и новые коммуникационные вызовы для губернаторского корпуса. Работа с новым общественным запросом формирует основы для сохранения консенсуса на достаточно длительную перспективу, уже сейчас задавая контуры президентской кампании 2024 года и кадровую базу для парламентских выборов-2026.

При этом текущий консенсус создал новые возможности для доминирования «Единой России» на длительный период и осложнил расширение поддержки оппозиционных партий за пределы их традиционных электоральных ниш. Например, среди опрошенных ВЦИОМ рейтинг ЕР в течение марта–июля 2022 года составлял от 39,4% до 42,5%. Одновременно существенно увеличился отрыв партии большинства от конкурентов: по данным ВЦИОМ, если на 20 февраля рейтинг КПРФ (16%) был примерно в два раза ниже, чем у ЕР, то на 31 июля — уже почти в четыре раза (10,6%).

Владимир Путин и «Единая Россия» с начала проведения спецоперации адекватно отвечают на усилившийся патерналистский запрос населения — от мер по пресечению всплеска безработицы в условиях ухода из страны иностранных компаний до широкой социальной повестки (например, в вопросах жилищного строительства, помощи семьям с детьми, молодежной политики). На этом фоне — и в условиях снижения общественного интереса к локальным проблемам — существенно сузился круг тем, по которым оппозиция может конкурировать с «Единой Россией».

В условиях патриотической мобилизации ни в одном из 14 регионов, где в этом году должны пройти прямые выборы губернаторов, пока нет риска вторых туров. В то же время в новой ситуации выходящие на выборы главы регионов сталкиваются с новыми вызовами в сфере коммуникации с избирателями, на которые они должны реагировать. Так, в условиях мобилизационной повестки раньше и жестче актуализируется запрос граждан на конкретные шаги руководителей регионов (в том числе врио губернаторов, назначенных на эти посты в мае 2022 года) по решению наиболее резонансных локальных проблем, а не только на их констатацию.

Общественная консолидация сопровождается ярко выраженными проявлениями регионального и местного патриотизма, и это требует, например, от руководителей-«варягов» более активного привлечения в их команды местных политиков. Наконец, объединение элит вокруг курса президента не отменяет противоречий между командами губернаторов и врио с игроками регионального и местного уровня, что проявляется, например, в рамках выборов мэров городов (наиболее показательны выборы мэра Переславля-Залесского Ярославской области). Однако в существующих условиях политические и технологические ошибки основных кандидатов на губернаторских выборах пока создают меньшие риски для их кампаний, чем в предыдущие годы.

В большинстве случаев партийные электоральные машины и политтехнологи оппозиционных сил используют инертный подход к участию в выборах, предполагающий не борьбу за расширение базы поддержки, а по преимуществу лишь «демонстрацию флага» и работу с традиционным кругом сторонников. Такая тактика объясняется ограниченностью не только финансовых, но и кадровых ресурсов оппозиционных партий.

Разумеется, в ряде территорий с традиционно высоким уровнем поддержки оппозиции представительство оппонентов властей в региональных и городских парламентах также может быть выше (например, в ходе муниципальных кампаний более заметным уровень протестного голосования может оказаться в Ярославле, Барнауле или Кирове). Тем не менее даже в традиционно протестных зонах количество депутатов от оппозиции по итогам ближайшего единого дня голосования может сократиться.

При этом партия большинства, оставаясь главным оператором оказания гуманитарной помощи ДНР и ЛНР (60% такой помощи, 12 тыс. т грузов, было собрано именно региональными отделениями «Единой России»), не только задает новые темпы интеграции, но и расширяет собственный кадровый резерв для работы с субъектами. Многие волонтеры, сотрудничающие с ЕР в оказании помощи Донбассу и жителям территорий, перешедших под контроль российских войск, вернувшись в свои регионы, в дальнейшем могут продолжить взаимодействие с партией — в том числе став кандидатами на муниципальных и региональных выборах 2023–2024 годов.

Таким образом, федеральная власть добилась сопряжения повестки спецоперации и ключевых тем социальной и региональной политики. Владимир Путин подчеркивал в ходе рабочих встреч с губернаторами, что ссылки на спецоперацию не должны служить отговоркой для осуществления обозначенных ранее планов (например, в сфере строительства).

«Единая Россия» продолжает плотный мониторинг реализации Народной программы, которую она представила избирателю на парламентских выборах-2021. Это создает базу для сохранения и расширения обновленной общественной коалиции в поддержку курса президента не только в рамках избирательных кампаний 2022 года, но и на более отдаленную перспективу, постепенно формируя повестку президентской кампании-2024.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

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