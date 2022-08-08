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За первую неделю августа в России было куплено 12 тыс. новых машин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России в период с 1 по 7 августа 2022 года было приобретено 12 006 единиц новой автомобильной техники. Об этом 8 августа сообщило агентство «Автостат».

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Эксперты отметили, что этот показатель чуть ниже (–2%) аналогичного результата последней недели июля текущего года.

По подсчетам аналитиков компании, снижение авторынка коснулось не всех его сегментов.

На начало августа 2022 года жители РФ приобрели 9120 новых легковых машин. Это на 1% меньше, чем в конце июля 2022 года.

В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) рыночное падение составило 4% (до 1124 шт.), а самым сильным оно было среди грузовиков (–8%, до 1536 шт.).

Рост рынка был отмечен лишь в сегменте автобусов. С 1 по 7 августа 2022 года в России было куплено 226 новых автобусов, что на 5% больше, чем за период 25–31 июля текущего года. Эксперты объяснили это тем, что рынок автобусов во многом зависит от госзакупок.

4 августа Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщила, что продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле 2022 года сократились на 74,9%. Лидерство на рынке — у отечественной Lada. В июле 2022 года жители РФ приобрели 10 400 машин с ладьей на капоте

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