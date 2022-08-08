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Ввоз машин с пробегом через таможню Владивостока увеличился на 33%

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Ввоз автомобилей через таможню Владивостока с января по июль 2022 года вырос более чем на треть по отношению к аналогичному периоду 2021 года. По оценке экспертов, таможенники столицы Приморья за это время оформили почти 78,5 тыс. автомобилей. Об этом 8 августа сообщает «Интерфакс».

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По оценке агентства, самым пиковым сезоном по ввозу подержанных машин оказался июль — за этот месяц ввезено более 15 тыс. автомобилей.

«78 460 автомобилей, ввезенных физическими лицами, оформили владивостокские таможенники за семь месяцев 2022 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение произошло на 33%», — сообщила пресс-служба таможни Владивостока.

Среди ввезенных машин преобладают автомобили японских марок, количество автомобилей корейских и китайских производителей незначительно, отметили таможенники.

Ежедневно в среднем во Владивостокской таможне оформляют около 600 автомобилей.

Средний срок нахождения автомобиля в порту составляет 9–10 дней с момента размещения на временное хранение до момента его вывоза.

По данным на 8 августа 2022 года, на таможне без уплаты обязательных таможенных платежей находятся 2,6 тыс. автомобилей.

4 августа «Автостат Инфо» сообщило, что за шесть месяцев 2022 года продажи подержанных иномарок в России сократились на 9%. По данным экспертов, самой продаваемой подержанной иномаркой на российском рынке в первом полугодии стала модель Hyundai Solaris.

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