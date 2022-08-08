Эксперт рассказал о самых привлекательных для воров автодеталях

Из-за сложностей с поставками новых автомобильных запчастей возрастает риск повышения активности автомобильных воров, рассказал 8 августа вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио Sputnik.

«Дефицит автомобильных запчастей создает благоприятную среду для появления большего, чем сейчас, количества воров, которые снимают элементы машин. Тем более что благодаря онлайн-агрегаторам объявлений у них появилась возможность «быстро и непринужденно» продать любую запчасть — отправить ее доставкой и получить оплату, не засветившись при этом во время встречи с покупателем», — указал он.

Шапарин также перечислил запчасти, которые чаще всего интересуют похитителей. В списке оказались зеркала, брызговики и разные пластиковые внешние элементы, так как это является простым способом заработать 5–7 тыс. рублей, в зависимости от марки автомобиля.

«Еще очень популярная история — это снятие катализаторов. Автомобиль поднимают на домкратах и срезают часть выхлопной системы, это происходит массово. Также я сталкивался с ситуациями, когда разбивают стекла автомобиля и снимают рули. Здесь ключевая история — это быстрая скорость съема детали и востребованность на вторичном рынке», — пояснил специалист.

По словам Шапарина, самым лучшим способом борьбы со злоумышленниками является хранение автомобиля в безопасных зонах, таких как охраняемые парковки. В крайнем случае эксперт посоветовал ставить машину в зоне видимости камеры наблюдения.

Ранее, 1 августа, в страховой компании «Ренессанс страхование» рассказали, что мошенники и аферисты стали использовать для подстав автомобилистов машины с правым рулем. Как рассказали специалисты, для проведения обманного маневра мошенники чаще всего выбирают улицы с круговым движением.