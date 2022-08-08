В России ликвидировали 19 «отмывочных» площадок

Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. Об этом говорится в отчете ведомства за 2021 год (подготовлен в конце июля 2022-го, «Известия» с ним ознакомились).

Для сравнения, в 2020 году была пресечена деятельность восьми ландроматов на территории РФ, отмечается в прошлогоднем отчете.

Ликвидированные теневые площадки действовали на территории России. Они не являются международными, однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж, заявили «Известиям» в пресс-службе Росфинмониторинга. По оценкам ведомства, общий объем операций, который проходил через все ландроматы в 2021 году, составлял около 30 млрд рублей.

«Теневые площадки традиционно предоставляют услуги по получению наличных денег, переводу их за рубеж и транзиту для сокрытия их происхождения. Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности. Как правило, услуги теневых площадок востребованы при проведении операций по серому импорту и реализации различных схем, связанных с совершением налоговых правонарушений», — пояснили в Росфинмониторинге.

Теневые площадки в прошлом году оставались востребованным инструментом для функционирования «теневой» экономики, подчеркивается в документе. Их еще называются ландроматами (от англ. laundromat — прачечная). С их помощью серая экономика снабжается неконтролируемой наличностью и обеспечивается международными трансферами в обход государственного контроля, говорится в отчете.

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