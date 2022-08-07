Петербург вошел в тройку городов с самыми перспективными холостяками

Санкт-Петербург занял третье место среди городов России, в которых живут самые перспективные холостяки. Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщает 78.ru со ссылкой на результаты опроса, который провел сервис «Работа.ру».

На первом сете оказалась Москва, на втором — Новосибирск.

Как отмечается в исследовании, больше всего в мужчинах женщин привлекает интеллект (68%), честность и верность (по 64%), хорошее чувство юмора (52%), добродушие и открытость (по 49%). При этом 42% россиянок предпочтут трудолюбивых мужчин, 39% — внешне привлекательных. Для 37% важен хороший и стабильный заработок, для 33% — наличие стабильной работы. Треть хотела бы видеть рядом спортивного и следящего за собой мужчину (33%) с хорошим образованием (32%).

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург вошел в тройку городов России с самыми перспективными невестами. Первое место заняла Москва, Петербург оказался на второй строчке.