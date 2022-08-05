Петербург вошел в тройку городов с самыми перспективными невестами

Санкт-Петербург вошел в тройку городов России с самыми перспективными невестами. Об этом в пятницу, 5 августа, говорят результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Первое место рейтинга заняла Москва (37%). Петербург (30%) — на втором. На третьей позиции оказался Краснодар (29%).

Респонденты считают, что в этих городах большой бизнес-потенциал и много университетов, а значит, найти серьезную, умную и привлекательную девушку здесь легче, отмечает 78.ru.

В ходе исследования были опрошены 1996 совершеннолетних мужчин из всех регионов России.

26 июля было опубликовано исследование, согласно которому жители Санкт-Петербурга и Саратова больше, чем жители других регионов России, тратят на помолвочные кольца. В среднем цена помолвочного кольца, купленного женихом в Северной столице, составляет 9952 рубля.