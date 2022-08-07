Москвичей предупредили о грозе и ливнях

Грозовые ливни, местами град и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в воскресенье. Об этом 7 августа в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Около 18:00 в воскресенье в российской столице ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 9–11 км, интенсивными ливнями, грозами, мозаичным градом диаметром до 1–3 см и внезапным усилением ветра.

«В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень, гроза, местами град с наибольшей степенью опасности в период с 18 до 21 часа», — рассказал специалист.

При грозе порывы ветра могут достигать штормовых 18–23 м в секунду, предупредил он. Атмосферное давление к вечеру составит 750 мм ртутного столба.

В настоящее время грозовой фронт прошел Тверь и постепенно накрывает северо-западные районы Московской области. Он посоветовал быть предельно внимательными в сложных погодных условиях.

3 августа Тишковец предупредил, что в Центральной России в воскресенье ожидаются «камни с неба». По его словам, это явление представляет собой грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2–4 см.

К 8 августу станет немного прохладнее, температура воздуха на следующей неделе окончательно вернется в умеренное климатическое русло финального летнего месяца, заявил специалист.

Аномальная жара установилась в столичном регионе с середины июля.