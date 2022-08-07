Реклама
Прямой эфир
Общество
Москвичей предупредили о грозе и ливнях
Мир
В Минобороны России сообщили о двух сбитых украинских Су-25
Мир
На Украине предложили тайно проводить матчи футбольного чемпионата страны
Мир
Сенат США начал рассмотрение мер по снижению инфляции
Мир
В Турцию из Украины отправились четыре сухогруза с сельхозпродукцией
Мир
Сирены прозвучали в пригородах Иерусалима
Мир
Самолеты и корабли КНР вновь были замечены в зоне учений около Тайваня
Мир
Украинские военные выпустили 13 снарядов по Донецку
Наука
Австралийские ученые захотели производить железо на Марсе
Мир
Штормовое предупреждение объявили в Приамурье из-за сильных дождей
Спорт
Касаткина вышла в финал теннисного турнира в Сан-Хосе
Мир
На Сахалине приостановили движение поездов из-за паводка
Сюжет:

Москвичей предупредили о грозе и ливнях

Специалист погодного центра «Фобос» Тишковец»: в Москву придут ливни и гроза с градом
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Грозовые ливни, местами град и до плюс 30 градусов ожидают москвичей в воскресенье. Об этом 7 августа в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Климат вне контроля: чем Центральной России грозят жаркие выходные
Температура приблизится к метеорекорду, может стать причиной инфарктов и инсультов

Около 18:00 в воскресенье в российской столице ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, сопровождаемого грядой кучево-дождевых облаков высотой до 9–11 км, интенсивными ливнями, грозами, мозаичным градом диаметром до 1–3 см и внезапным усилением ветра.

«В Москве облачно с прояснениями, во второй половине дня ливень, гроза, местами град с наибольшей степенью опасности в период с 18 до 21 часа», — рассказал специалист.

При грозе порывы ветра могут достигать штормовых 18–23 м в секунду, предупредил он. Атмосферное давление к вечеру составит 750 мм ртутного столба.

В настоящее время грозовой фронт прошел Тверь и постепенно накрывает северо-западные районы Московской области. Он посоветовал быть предельно внимательными в сложных погодных условиях.

3 августа Тишковец предупредил, что в Центральной России в воскресенье ожидаются «камни с неба». По его словам, это явление представляет собой грозы с интенсивными ливнями, шквалистым ветром и мозаичным градом диаметром до 2–4 см.

К 8 августу станет немного прохладнее, температура воздуха на следующей неделе окончательно вернется в умеренное климатическое русло финального летнего месяца, заявил специалист.

Аномальная жара установилась в столичном регионе с середины июля.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022