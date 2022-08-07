В Крыму прошел первый день байк-шоу «Ночных волков»

Новое шоу «Ночных волков» стартовало в Севастополе 6 августа.

Зрители увидели огненно-яркие спецэффекты. Акробаты выполняли сложнейшие элементы без страховки на высоте 20-этажного дома.

Как отмечается, идею шоу байкерам подсказывает сама жизнь и история.

«Это вертикаль, соединяющая землю с небом, — это именно та самая вертикаль, та самая дорога, тот самый путь, по которой идет Россия и по которой едут колеса наших мотоциклов», — сказал президент «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдастанов.

Днем территория байк-шоу напоминает музей под открытым небом. Сюда приезжают тысячи туристов.

«Все мы едем сюда, прежде всего, за эмоциями. Эмоции, которые переполняют каждый раз, новая история, патриотический настрой — это очень важно сейчас в наше неспокойное время», — заявил член мотоклуба «Ночные волки» Александр Ярый.

Один из зрителей рассказал, что ради этого шоу специально приехал из Воркуты.

«Пятый раз уже приезжаем, поэтому каждый год, по мере возможности, стараемся попасть», — добавил он.

Ранее, 7 августа, сообщалось, что байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» собрало зрителей из разных городов России и других стран. Отмечалось, что людей объединили общее настроение патриотизма и любовь к мотоциклам.