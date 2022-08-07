Австралийские ученые захотели производить железо на Марсе

Австралийские ученые из Технологического университета Суинберн разработали процесс для производства железа на Марсе из местного грунта. Об этом сообщается в научном журнале Acta Astronautica.

Исследователи придумали добывать железо из реголита с помощью карботермического восстановления. Концентрированный солнечный свет при этом использовать как источник энергии.

Марсоход Perseverance выяснил, что на Марсе возможна добыча кислорода посредством электролиза углекислого газа. Во время этого процесса в качестве побочного материала выделяется большое количество монооксида углерода.

Таким образом предлагается объединить установку по добыче кислорода с производством железа, чтобы использовать побочные продукты.

Готовый материла можно будет применять в производстве различных машин и устройств для колонии на Марсе. Плюсом исследователи отметили отсутствие необходимости в привлечении дополнительных материалов с Земли.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что китайский марсоход «Чжужун» обнаружил следы водной эрозии марсианской почвы. Уточнялось, что в бассейне «Утопия» была вода, тогда как многие ученые считали Марс сухим и холодным.

Результаты более ранних орбитальных исследований не давали подобных открытий, в частности, ввиду ограниченного охвата орбитальными наблюдениями с высоким пространственным разрешением.

До этого, 8 февраля, стало известно, что NASA займется разработкой ракеты для получения грунта с Марса. Для доставки образцов потребуется три космических аппарата. Первый марсоход осуществил посадку в районе кратера Езеро почти год назад. Задача аппарата — собрать грунт и оставить на поверхности планеты. Затем другое устройство заберет образцы и поместит их в ракету, созданную NASA.