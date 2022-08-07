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Человек пострадал в результате ДТП в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Крупное ДТП с участием двух иномарок произошло в центре Москвы. Об этом сообщается в воскресенье, 7 августа.

По данным «Известий», инцидент произошел на Большой Пироговской улице, где столкнулись автомобили марок BMW и Mazda.

Согласно имеющейся информации, находившийся в машине Mazda человек получил травмы.

В настоящий момент идет расследование обстоятельств случившегося.

Ранее, 6 августа, три автомобиля столкнулись на трассе Бугульма – Уральск у села Курманаевка в Оренбургской области. В результате аварии три человека скончались на месте.

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