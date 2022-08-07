Человек пострадал в результате ДТП в центре Москвы
Крупное ДТП с участием двух иномарок произошло в центре Москвы. Об этом сообщается в воскресенье, 7 августа.
По данным «Известий», инцидент произошел на Большой Пироговской улице, где столкнулись автомобили марок BMW и Mazda.
Согласно имеющейся информации, находившийся в машине Mazda человек получил травмы.
В настоящий момент идет расследование обстоятельств случившегося.
Ранее, 6 августа, три автомобиля столкнулись на трассе Бугульма – Уральск у села Курманаевка в Оренбургской области. В результате аварии три человека скончались на месте.