Один человек погиб при нападении осужденных на сотрудников колонии в Калмыкии

Двое осужденных в исправительной колонии № 2 УФСИН РФ по Калмыкии напали на сотрудников колонии. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает Следственный комитет.

Как уточнили в ведомстве, в результате инцидента один сотрудник исправительного учреждения погиб на месте, еще семеро получили травмы.

«На территории отряда строгих условий отбывания наказания исправительной колонии № 2 УФСИН России по Республике Калмыкия двое осужденных <…> совершили нападение на сотрудников колонии, причинив им травмы различной степени тяжести», — сообщили в силовом ведомстве.

Как сообщается, осужденные проникли на территорию общежития, где, оказывая сопротивление при задержании, применили насилие.

Там же уточнили, что один из пострадавших госпитализирован в республиканскую больницу в тяжелом состоянии.

Нападавшие задержаны. Возбуждено уголовное дело.

6 июля пресс-служба регионального ГУ ФСИН сообщила, что в Пермском крае задержан сбежавший осужденный. Как уточнили в ведомстве, осужденного колонии-поселения удалось задержать в поселке Сылва. Мужчина покинул колонию-поселение в поселке Красный Берег.