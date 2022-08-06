Россиянам назвали лучший фильм для борьбы с депрессией

Преодолеть депрессию поможет просмотр киносаги о волшебнике Гарри Поттере. Об этом рассказал психолог Петр Галигабаров.

Отдельно специалист выделил один фильм — «Гарри Поттер и узник Азкабана», пишет 6 августа «Доктор Питер».

Рекомендация основана на том, что автор бестселлера Джоан Роулинг начала работу над книгой, переживая тяжелую депрессию и считая себя неудачницей. В итоге она стала знаменитостью и автором любимого миллионами людей романа.

Галигабаров посоветовал начать просмотр киноэпопеи с первого фильма, подмечая при этом сильные качества главного героя. Также он рекомендует обратить внимание на дементоров, поскольку они олицетворяют депрессивное расстройство.

В книге и фильмах Роулинг показано, что побороть их можно с помощью счастливых и добрых воспоминаний, верой в успех, а также обращаясь к мудрому наставнику. Также Гарри Поттер для борьбы с грустью ел шоколад, чему психолог также советует следовать.

16 июля кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев предупредил, что депрессия может провоцировать развитие ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, болезни бронхицефальных артерий и других опасных заболеваний.