В РФ хотят увеличить применение металла в строительстве жилья

Вопросы увеличения применения металлопроката в строительной отрасли обсудили министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и генеральный директор компании «Металлоинвест» Назим Эфендиев. Об этом в субботу, 6 августа, сообщили в пресс-службе Минстроя.



Прошедший год характеризовался рекордным объемом выплавки стали — 75 млн т, из этого объема 33,7 млн т пришлось на потребление строительной отраслью. В текущих экономических условиях перед металлургами стоит задача переориентировать поставки, для чего потребителям необходимо нарастить внутренний спрос на продукцию.

«Сегодня крайне важно формировать новые подходы и гибкость в части перенастройки строительной отрасли и применения металла. Существует значительный потенциал для увеличения доли использования металлических конструкций в стройке — это и внедрение проектов повторного применения на стальном каркасе, применение стальных конструкций при строительстве жилых помещений, а также реализация пилотных проектов по строительству многоэтажных, многоквартирных жилых зданий с использованием стального каркаса и легких стальных тонкостенных конструкций», — подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.



По поручению президента РФ Минстроем России совместно с Минпромторгом России, при участии профильных ассоциаций, ведущих металлургических компаний, проектных и отраслевых объединений разработана «дорожная карта» по расширению области применения стали в строительном комплексе Российской Федерации на 2022–2026 годы.



«Металлоинвест как крупнейший производитель железорудного сырья заинтересован в увеличении в России производства металлопроката для строительства, — отметил генеральный директор компании Назим Эфендиев. — Мы поддерживаем инициативы, направленные на увеличение применения стали в строительном секторе, и планы по реализации металлоемких инфраструктурных проектов в нашей стране».



При подготовке этого плана был изучен международный и отечественный опыт применения металлоконструкций в строительстве. Доля многоэтажных зданий гражданского назначения — объектов социальной инфраструктуры, административных и офисных зданий, многоярусных гаражей-стоянок, объектов торговли и досуга — на металлокаркасе в России не превышает 15%. В некоторых зарубежных странах она достигает 65%.



В то же время отечественное строительство имеет наработанный опыт использования стального каркаса. Наиболее известные объекты в отечественной строительной практике, возведенные на металлокаркасе, — это сталинские высотки, строительство которых началось в 1947 году.



Применение стального каркаса позволило сократить сроки строительства и снизить массу зданий, уменьшив нагрузку на водонасыщенные грунты.

На совещании с металлургами 1 августа президент России Владимир Путин напомнил, что в апреле поручил утвердить Стратегию развития российской металлургии до 2030 года. Особый акцент в документе, по словам российского лидера, нужно сделать на активном росте потребления металла внутри РФ и на обеспечении доступных цен на эту продукцию для бизнеса и граждан.

В современной России стальные конструкции использованы при строительстве Центра международной торговли, башни «Евразия» и «Башни на Набережной» Москва-Сити, «Лахта Центра» в Санкт-Петербурге.