Россияне стали меньше занимать деньги на личные нужды

Россияне стали реже занимать на личные цели, такие как отпуск, образование и лечение. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

«Доля соответствующих займов в июле сократилась в годовом выражении в полтора раза — до 10,3%», — говорится в исследовании, которое появилось в распоряжении «РИА Новости».

При этом отмечается, что основным «бенефициаром» стали займы на текущие расходы.

«В июне-июле доля займов на лечение составила 4,6%, тогда как год назад на эту цель приходилось 7,9% от общего числа выданных займов», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что одновременно сократились и доли займов на отпуск и отдых (на 0,4 процентного пункта — до 3%), а также на образование (на 1,7 процентного пункта — до 2,3%).

По мнению аналитиков, это связано с преодолением пандемии.

При этом отмечается, что фиксировался рост займов на текущие потребительские нужды, доля которых поднялась с 26,8% до 48,3%.

3 августа депутат Госдумы Антон Гетта рассказал, что Чеченская Республика в 2021 году закупила больше всего российских товаров по сравнению с другими регионами. Согласно результатам исследования за 2021 год, Чеченская Республика потратила 36,7 млрд рублей на закупки товаров, работ и услуг. В регионе закупки российских товаров составили более 87%. Среди лидеров рейтинга также оказались Калужская (84,2%), Магаданская (80,8%), Нижегородская (78,1%) и Брянская (77,1%) области.