Три человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Болгарии

Румынский туристический автобус попал в ДТП на дороге Русе — Велико Тырново в Болгарии, три человека погибли. Об этом 6 августа сообщил болгарский телеканал BNT.

Авария произошла в эту ночь около 2:00 (совпадает с мск) между селами Пойкраиште и Куцина. В румынском автобусе ехали 25 человек. За рулем находится водитель турецкого происхождения.

Автобус врезался в припаркованную машину, после чего отлетел в дерево. На месте погибли три человека, пострадали девять пассажиров.

Туристы въехали на территорию Болгарии накануне в 22:00. Туристы ездили в Стамбул и возвращались в Бухарест.

Трасса Русе — Велико Тырново закрыта для движения. Причины аварии пока не установлены.

В ночь на 23 ноября на трассе София – Благоевград произошло ДТП с туристическим автобусом. Он перевернулся после того, как врезался в ограждение, а затем загорелся. Погибли 45 человек, в том числе 12 детей.

Жертвы аварии были этническими албанцами из Северной Македонии. Виновным в аварии следствие назвало водителя.