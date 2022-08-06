Реклама
Прямой эфир
Мир
В Херсонской области заявили о намерении возродить туристическую славу
Мир
США захотели обсудить с Индонезией и Сингапуром цены на нефть из РФ
Мир
Трамп назвал глупой поездку Пелоси на Тайвань
Мир
В ДНР заявили об обстреле Макеевки из РСЗО
Мир
В КНДР осудили визит Пелоси в демилитаризованную зону на границе
Мир
Жителей ФРГ предупредили о финансовых трудностях из-за роста цен на газ
Мир
Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики
Спорт
Дацик единогласным решением судей одержал победу над Монсоном
Мир
Силовики Израиля задержали на Западном берегу 19 активистов «Исламского джихада»
Мир
Голливудская актриса Энн Хеч устроила ДТП с пожаром в Калифорнии
Мир
Губернатор Индианы подписал закон о запрете абортов в штате
Мир
Ученый во Франции выдал фото колбасы за снимок звезды

Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певец Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Шнур — новая струя в музыке»
Композитор Игорь Крутой — о звездах эпохи, Little Big на «Евровидении» и прописке своего фестиваля

Отмечается, что недавно российский шоумен был замечен в Швейцарии вместе со своей женой Ольгой Абрамовой. Одна из постоялиц гостиницы сфотографировала жену артиста, у которой был виден округлившийся живот.

На данный момент неизвестно, кто родился у пары: мальчик или девочка. Это их второй общий ребенок.

Первый совместный ребенок пары родился прошлым летом. Экс-солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже покинул вечернее мероприятие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за родов жены.

Светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова стала четвертой по счету женой Шнурова, о чем стало известно в 2018 году. Спустя несколько месяцев после окончания восьмилетних отношений с предыдущей супругой Матильдой музыкант появился на публике со своей новой возлюбленной.

Наибольшую известность Сергею Шнурову принесло участие в группе «Ленинград», созданной в 1997 году. Музыкант является автором большинства песен группы, их подавляющее большинство содержит нецензурную лексику. В 2020 году артист объявил о роспуске «Ленинграда».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022