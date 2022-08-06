Певец Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Отмечается, что недавно российский шоумен был замечен в Швейцарии вместе со своей женой Ольгой Абрамовой. Одна из постоялиц гостиницы сфотографировала жену артиста, у которой был виден округлившийся живот.

На данный момент неизвестно, кто родился у пары: мальчик или девочка. Это их второй общий ребенок.

Первый совместный ребенок пары родился прошлым летом. Экс-солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже покинул вечернее мероприятие Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) из-за родов жены.

Светская львица из Екатеринбурга Ольга Абрамова стала четвертой по счету женой Шнурова, о чем стало известно в 2018 году. Спустя несколько месяцев после окончания восьмилетних отношений с предыдущей супругой Матильдой музыкант появился на публике со своей новой возлюбленной.

Наибольшую известность Сергею Шнурову принесло участие в группе «Ленинград», созданной в 1997 году. Музыкант является автором большинства песен группы, их подавляющее большинство содержит нецензурную лексику. В 2020 году артист объявил о роспуске «Ленинграда».