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Три человека скончались в результате удара молнии в Вашингтоне

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Фото: Fox5 DC
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Скончались три человека из четырех пострадавших в результате удара молнии в Лафайет-парке неподалеку от Белого дома в Вашингтоне (США). Об этом 5 августа сообщает Fox 5 DC со ссылкой на полицию округа Колумбия.

Отмечается, что среди погибших 76-летний Джеймс Мюллер, 75-летняя Донна Мюллер из Джейнсвилла штата Висконсин и еще один 29-летний мужчина.

В критическом состоянии находится четвертая пострадавшая. Личность женщины не разглашается.

Уточняется, что 29-летний погибший не был знаком с парой Мюллер.

О том, что молния ударила по людям в парке в центре Вашингтона в непосредственной близости от Белого дома, стало известно 5 августа. Спасатели доставили двух мужчин и двух женщин в ближайшие больницы.

Медики зафиксировали у пострадавших тяжелые травмы, опасные для жизни.

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