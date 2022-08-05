В ДТП с участием двух машин в Москве пострадали три человека
Три человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на востоке Москвы 5 августа.
ДТП произошло в Москве, на Святоозерской улице, в районе дома 1.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении «Известий», можно увидеть разбитые автомобили.
Также на записи видно, что сотрудник скорой помощи ведет пострадавшего от места происшествия.
В пресс-службе столичной полиции отметили, что сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства инцидента.
Ранее в этот день сообщалось, что четыре человека госпитализированы после ДТП на Киевском шоссе в Москве. Всего пострадавших семеро. Авария произошла на 35-м км дороги. Рейсовый пассажирский микроавтобус с людьми в салоне столкнулся с автомобилем, стоящим на обочине.