Четыре человека госпитализированы после ДТП на Киевском шоссе в Москве. Всего пострадавших семеро. Об этом 5 августа сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.

Авария произошла на 35-м км дороги. Рейсовый пассажирский микроавтобус с людьми в салоне столкнулся с автомобилем, стоящим на обочине.

«По предварительной информации, в ДТП пострадали семь человек, в том числе шесть пассажиров маршрутного транспортного средства», — сообщили в ведомстве.

Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как на крайней полосе шоссе стоит машина. В какой-то момент сзади подъезжает автобус и врезается в автомобиль.

Ранее в этот день в Оренбурге в результате столкновения легковушки с грузовиком серьезно пострадал мужчина. По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Isuzu под управлением 32-летнего мужчины. В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы и был доставлен в больницу.