Более 40 лесных пожаров произошло в Нижегородской области с начала сезона
С начала пожароопасного сезона на территории Нижегородской области зарегистрировано 43 лесных пожара. Об этом ИА «НьюсНН» сообщили в региональном минлесхозе.
Возгорания зафиксированы в Балахнинском, Борском, Воротынском, Вознесенском, Варнавинском, Выксунском, Городецком, Лукояновском, Лысковском, Тоншаевском, Навашинском, Сокольском, Павловском и Шатковском районах. Их общая площадь составила 188 га.
Все лесные пожары удалось ликвидировать в течение первых суток. По словам сотрудников минлесхоза, 21 возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем, еще 20 — из-за гроз. Причиной еще одного пожара стали линейные объекты, а другого — переход огня с земель иных категорий.