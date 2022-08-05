В Астрахани мошенники обманули сотрудницу банка

26-летняя жительница Астрахани, работающая менеджером в одном из банков, обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на правоохранителей.

По словам женщины, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности того же банка.

Мошенник сообщил девушке, что на ее имя якобы оформили кредит. Он убедил ее перевести все средства на «безопасный» счет. Астраханка поверила злоумышленнику и отправила по указанным реквизитам 285 631 рубль. После этого связь с ним прервалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется расследование.

Ранее в Самаре пенсионер перевел мошенникам около 3 млн рублей. Злоумышленники по телефону убедили мужчину, что в отношении его вклада якобы совершаются незаконные операции. Преступники предложили потерпевшему перевести накопления на «безопасный» счет.