Пенсионер отдал мошенникам около 3 млн рублей в Самаре

Пенсионер в Самаре перевел мошенникам около 3 млн рублей. Об этом во вторник, 2 августа, сообщает НИА «Самара».

Как отмечается в материале, мужчине 1948 года рождения поступили телефонные звонки с разных номеров. Неизвестные представлялись сотрудниками банка. Они сообщили мужчине, что в отношении его вклада совершаются незаконные операции. пенсионера убедили в том, что деньги надо перевести на указанный счет для защиты.

В результате мужчина перевел мошенникам почти 3 млн рублей, после чего они перестали выходить на связь.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

По статистике МВД, в первом полугодии 2022 года число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, снизилось впервые за пять лет. Всего зарегистрировано 249 тыс. таких уголовных дел, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.