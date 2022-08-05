МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Алтайском крае

В Алтайском крае с 6 по 8 августа сохранится высокая пожароопасность с четвертым классом горимости. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает altapress.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

В ведомстве призвали не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, а также не бросать непотушенные спички и сигареты.

В регионе в эти дни ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 31 градуса.

В МЧС также порекомендовали долго не находиться на солнце, носить головные уборы и светлую одежда, а также пить больше воды.

Ранее, 1 августа, ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова также предупреждала, что в Москву вернется жара. Так, в пятницу и субботу воздух прогреется до 33 градусов.