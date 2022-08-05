Автоэксперт оценил предложение ужесточить практическую часть в автошколах

Реформа образовательной программы для водителей действительно необходима, однако увеличение количества часов практики в автошколах может привести к существенному росту цен и, как следствие, закрытию автошкол. На это указал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов.

Так он прокомментировал инициативу о расширении обязательного минимума практических занятий в автошколах. Письмо с таким предложением министру просвещения РФ Сергею Кравцову направил глава АНО «Институт исследования проблем современной политики» Антон Орлов.

«Конечно, количество часов практики в автошколах необходимо увеличивать. Но вопрос состоит в том, за чей счет это будет реализовываться? Стоимость обучения на категорию В составляет около 30 тыс. рублей. В эту цену входят зарплаты преподавателей, инструкторов и обслуживание машин. Путем несложных математических вычислений становится ясно, что всего лишь дополнительный час увеличит общую стоимость обучения в автошколе на 10, а то и на 20 тыс. Инструктор не будет работать бесплатно, а у любого автомобиля есть свой срок эксплуатации. Заоблачные цены на машины могут привести к закрытию автошкол», — отметил Солдатов.

В то же время он согласился с необходимостью проведения реформы образовательной программы для водителей.

«И на мой взгляд, самым логичным будет увеличение количества часов практики за счет теоретических занятий. Нет, не надо отменять правила дорожного движения (ПДД), но можно оставить их для самостоятельного изучения», — добавил специалист.

Об инициативе по увеличению количества часов практики в автошколах стало известно 5 августа. По мнению Орлова, практический курс в автошколах имеет большое количество изъянов. Так, одной из главных проблем обучения является нацеленность автошкол на результат в виде успешной сдачи экзамена в ГИБДД, а не на приобретение навыков управления транспортным средством в различных дорожных условиях. Поэтому, выезжая на дорогу, выпускники автошкол не чувствуют себя уверенно, так как с реальными жизненными ситуациями в процессе обучения сталкивались весьма ограниченно.

При этом, по оценке экспертов, более 80% всех ДТП происходит именно по вине водителей, которые не смогли своевременно просчитать и спрогнозировать дорожную ситуацию, поэтому ключевым моментом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является подготовка водителей. По мнению авторов инициативы, расширение обязательного минимума практических занятий в автошколах будет способствовать безопасности на дорогах и снижению смертности россиян в ДТП.