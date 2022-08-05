Четыре енота устроили погром в одном из отелей Анапы

Четыре енота пробрались в здание одного из отелей Анапы и устроили там погром. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичная Анапа».

Как говорится в сообщении от 4 августа, ночью в отель залезли четыре енота и устроили беспорядок в ванной комнате.

Животных обнаружил хозяин гостиницы и успел их заснять на видео. На записи можно заметить, как два енота одновременно купаются в унитазе, другие пытаются залезть в раковину.

19 апреля жители Астрахани обнаружили енота на фонарном столбе. Сотрудники аварийно-спасательной службы эвакуировали животное.

Отмечалось, что животное эвакуировать удалось лишь со второй попытки.