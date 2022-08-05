В центре Москвы загорелся электробус

В Москве на Страстном бульваре загорелся электробус маршрута с511. Об этом 5 августа сообщил московский дептранс.

«По предварительной информации, водитель, следуя по маршруту, заметил задымление в нижней части электробуса, остановил его, высадил пассажиров и принял все необходимые меры для устранения задымления», — сообщило ведомство в Telegram.

В результате возгорания пострадавших нет. Огонь не задел батарею электробуса.

Причины происшествия установит специальная комиссия ГУП «Мосгортранс» совместно с производителем техники, обслуживаемой по контракту жизненного цикла.

Из-за происшествия движение по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади было перекрыто. Также временно изменены маршруты м5 и с511.

Ранее в этот день четыре человека были госпитализированы в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве. Всего пострадали семь человек. Авария произошла на 35-м км дороги. Рейсовый пассажирский микроавтобус с людьми в салоне столкнулся с автомобилем, стоящим на обочине.