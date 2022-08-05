Более 50 человек задержали в кедровниках Томской области за сбор шишек

В кедровниках Томской области за сбор шишек задержано более 50 человек. Об этом региональный департамент лесного хозяйства сообщает в своем Telegram-канале в пятницу, 5 августа.

«Сегодня утром инспекторы лесной охраны задержали двух шишкарей в Лоскутовском и Богашевском кедровниках. Задержанные граждане оказались местными жителями. Всего с начала сезона инспекторы госконтроля задержали уже более 50 человек», — говорится в сообщении.

Патрулирование кедровников, расположенных около поселков, проводится ежедневно, отмечает РИА «Томск».

Заготовка кедрового ореха в южных районах Томской области разрешена с 10 августа, в северной части — с 20-го. Размер штрафа за нарушение сроков для физических лиц составляет от 1 тыс. рублей. Также у нарушителей отбирают собранный урожай.