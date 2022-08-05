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Бросившей в мэра Углегорска ботинок женщине выделили квартиру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жительнице Углегорска в Сахалинской области Людмиле Аникеевой, которая из-за проблем с переселением бросила ботинок в мэра города Дмитрия Цуканова, выделили квартиру в течение суток после инцидента. Об этом 5 августа сообщил губернатор области Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

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«Вчера на встрече с жителями Углегорского района я увидел, что местная администрация не слышит людей и не решает их проблемы. В особенности это касается важнейшего вопроса переселения из аварийного жилья», — заявил Лимаренко.

По его словам, такое отношение со стороны властей к жителям недопустимо. Глава региона сообщил, что поручил районной администрации срочно разобраться с ситуацией и предоставить нуждающимся квартиры.

«Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой и ее семье выделили двухкомнатную квартиру из освободившегося муниципального жилфонда. Квартира комфортабельная, светлая, с хорошим ремонтом. Дом расположен в удобном микрорайоне на улице Заводской, 7. Все необходимые документы мэр города уже подписал», — написал Лимаренко.

Скандальный инцидент произошел днем ранее на встрече Лимаренко и Цуканова с гражданами поселка Шахтерск. Аникеева пожаловалась мэру на жилищные условия, в которых живет ее семья. Она показала властям ботинок, покрытый плесенью, и бросила его в Цуканова.

Позднее Цуканов сказал, что на встрече с губернатором и жителями он услышал множество острых моментов. Он подчеркнул, что недопустимо, чтобы люди годами ждали решения своих проблем.

Вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что жительница Углегорска, которая бросила ботинок с плесенью в мэра города, наказания не заслуживает. По его словам, для этого нет никаких оснований.

Трутнев пояснил, что «кидать башмаками друг в друга — это не путь поиска справедливости», однако то, что мэр не услышал вопроса от женщины о переселении из аварийного дома, находящегося в плачевном состоянии, является безобразием.

Также он добавил, что если мэры стали такими великими, что не могут разговаривать с людьми, то надо просто мэров менять.

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