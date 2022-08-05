В Мадриде люди застряли на аттракционе при жаре +37 °C

В мадридском парке развлечений сломался один из аттракционов. Посетители застряли буквально в вертикальном положении в нескольких метрах над землей, передает телеканал «Известия». Решить проблему сотрудникам парка никак не удавалось. Люди пробыли в таком опасном положении на жаре +37 °C около часа. Сообщается, что никто не пострадал, но желающих прокатиться стало намного меньше.

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