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Changan показала в Китае пикап в «говорящем» камуфляже

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Фото: Changan
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Компания Changan до премьеры своего нового внедорожного пикапа представила автомобиль, затянутый «говорящим» камуфляжем. Об этом 5 августа сообщило издание «Китайские автомобили».

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По информации журналистов издания, новинка обтянута камуфлированной пленкой, на которой хаотично разбросаны китайские иероглифы, однако это не так.

Эксперты, знакомые с китайским языком, ясно различили на бортах камуфляжа такие слова, как бездорожье, свобода, технология и будущее.

Представители Changan упомянули, что новый грузовик будет оснащен полезными и умными технологиями. Эксперты допустили, что в машине будет адаптивный круиз-контроль, система автоматической парковки и многое другое.

О силовой установке подробностей пока нет. Ожидается, что машина будет оснащена двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 233 л.с.

Для Changan это не первый опыт в деле строительства пикапов. Дело в том, что в Китае у компании есть «грузовой» суббренд, Kaicene. В последнее время его модельная линейка пополнилась пассажирскими пикапами. Такими как модель Kaicene F70, которая за пределами страны называется Changan Hunter.

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