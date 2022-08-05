Противопаводковую дамбу построили в Тюменской области

В Ишимском районе Тюменской области ввели в эксплуатацию противопаводковую дамбу. Она будет защищать местных жителей от подтоплений.

Дамба построена в поселке Детский дом № 29, уточняет Megatyumen.ru. Объект создан для обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. Также в регионе продолжается строительство дамбы в деревне Второсалинская в Вагайском районе. В других населенных пунктах ведется капитальный ремонт сооружений.

В 2021 году в Ишиме была проведена реконструкция трех дамб. Кроме того, завершилось строительство пяти сооружений в Ишимском и Викуловском районах.

В середине июля в Якутии произошел прорыв паводком временной защитной насыпи на территории Верхоянска. В результате оказались затоплены улицы и придворовые территории.