Специалисты во Франции пытаются спасти заплывшего в Сену кита

Во Франции специалисты спасают заплывшую в Сену белуху. Кита обнаружили недалеко от шлюза, примерно в 70 км от Парижа, передает телеканал «Известия». Животное находится в загрязненной реке несколько дней, сильно похудело и его состояние здоровья вызывает беспокойство. Спасательные службы наблюдают за белухой с помощью дронов. Специалисты пытаются накормить кита и направить его обратно в океан.

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