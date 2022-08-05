Жару до +32 градусов прогнозируют в Татарстане

Синоптики предупреждают жителей Татарстана о жаре в грядущие выходные. Температура воздуха поднимется до +32 градусов.

По данным управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение ближайших суток в республике ожидается переменная облачность. Осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, лишь на западе воздух прогреется до +19 градусов. В дневные часы в Татарстане ожидается +27…+32 градуса. Об этом пишет InKazan.ru

Ранее синоптики предупредили о сильной жаре и дождях с грозами жителей и гостей Москвы. Температура воздуха повысится до +34 градусов. В начале следующей недели жара спадет, столбики термометров опустятся до +21…+26 градусов.