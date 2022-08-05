В МВД ЛНР заявили о зачистке более половины территории Марьинки

Более половины территории Марьинки было зачищено и перешло под контроль союзных сил, сообщил 5 августа помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«В Марьинке продолжается зачистка. Более половины территории зачищено и уже под контролем союзных сил. Есть успехи и на других направлениях. Отлично проявляют себя 11-й полк, 100-я бригада, 1-я Славянская бригада, штурмовой батальон «Сомали» армии ДНР и другие подразделения. Отдельно заслуживают похвалы артиллеристы», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Ранее, 3 августа, замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что союзные силы выбили с южной окраины Марьинки в ДНР украинских военнослужащих.

До этого, 1 августа, глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы перешли трассу Ясиноватая — Константиновка, что позволит развить наступление в направлении Авдеевки и Марьинки. Пушилин добавил, что войска республики закрепились в поселке Пески и развивают наступление в сторону Марьинки.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».