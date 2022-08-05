Легковушка сбила 11-летнего велосипедиста в Оренбурге

В Оренбурге в результате наезда легкового автомобиля пострадал 11-летний мальчик, который пересекал дорогу на велосипеде. Об этом сообщает региональное УМВД России.

Авария произошла 3 августа на улице Полтавской. По предварительным данным, 35-летний водитель «Лады Гранта» допустил наезда на 11-летнего мальчика, который пересекал дорогу на велосипеде в непредусмотренном для этого месте.

В результате ДТП ребенок получил различные травмы. Ему потребовалась помощь медиков, пишет РИА «Оренбуржье».

Все обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники полиции.

30 июля в Уфе женщина за рулем Lada X-Ray допустила наезд на четырехлетнюю девочку, которая решила перебежать дорогу в непредусмотренном месте. Малышка получила различные травмы и была госпитализирована.