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Морпеха ВСУ будут судить в ДНР за попытку захвата власти и убийство заложницы

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Фото: Global Look Press/Alexander Chaplygin
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Уголовное дело военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в Донецкой Народной Республике (ДНР), отправлено в суд. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе прокуратуры ДНР.

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«Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы», — цитирует «РИА Новости» заявление ведомства.

Байдракову предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, а также в жестоком обращении с гражданским населением.

Следствие установило, что морпех насильственно удерживал мирную жительницу, после чего застрелил ее из автоматического оружия. По результатам судебного разбирательства, с учетом военного времени, Байдракову может быть назначена исключительная мера наказания — смертная казнь, уточнили в прокуратуре.

4 августа сообщалось, что прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело в отношении иностранных наемников из Великобритании, Швеции и Хорватии. Они обвиняются в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, участии наемников в вооруженном конфликте и военных действиях, а также в насильственном захвате власти.

Ранее, 22 июля, следователи ДНР предъявили командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» Александру Кравцову обвинение в массовом убийстве свыше 100 человек. Тогда его адвокат сообщил, что в качестве наказания может быть избрана смертная казнь.

В ДНР анонсировали ряд военных трибуналов над преступниками еще 1 июня. Подсудимыми на этих процессах станут как боевики радикальных националистических группировок, так и военнослужащие вооруженных сил Украины. Все они состоятся до осени текущего года.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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