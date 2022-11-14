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Преображение Господне 2023: какого числа, история праздника, чего нельзя делать

Россиянам напомнили, когда праздник Преображение в 2023 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В августе православные отметят Преображение Господне, или, как его называют в народе, Второй, или Яблочный, Спас. Полное название — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. «Известия» публикуют дату церковного праздника в 2023 году, рассказывают о его истории, обычаях, традициях и запретах.

Какого числа Преображение Господне в 2023 году

19 августа на православном календаре — Преображение Господне.

Праздник входит в число двунадесятых — 12 главных праздников, связанных с величайшими событиями земной жизни Иисуса Христа. Он не переходящий и каждый год приходится на один и тот же день.

Преображение: что это за праздник

Церковный праздник 19 августа установлен в память о Преображении Господнем перед своими учениками — Петром, Иаковом и Иоанном.

На горе Фавор во время молитвы лицо Иисуса засияло, а одежды стали белыми. Таким образом он показал свою божественную природу — преобразился, отсюда и название.

Что можно и чего нельзя делать на Преображение Господне 2023

Богослужения в храмах начинаются накануне праздника вечером, а утром — божественная литургия и крестный ход. После этого прихожане освящают дары лета: яблоки, виноград и другие свежие плоды. Так они благодарят Господа Бога за урожай.

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Праздник приходится на период Успенского поста. Он хоть и короткий, но по своей строгости приравнивается к Великому. Именно 19 августа по случаю Преображения постящимся разрешено есть рыбу. Обязательным считается употребление свежих яблок с медом.

В такие великие христианские праздники основным запретом является проявление негатива по отношению к окружающим. Нельзя выполнять тяжелую физическую работу, шить, заниматься рукоделием.

В праздник Преображения не принято устраивать громких праздников и торжеств, употреблять алкоголь. Разрешается лишь бокал красного вина за обедом.

Проведение ритуалов и обрядов в этот день недопустимо.

Яблочный Спас 2023: когда, народные приметы

В народе Преображение Господне — Яблочный Спас.

Слово «Спас» произошло от Иисуса Христа, нашего Спасителя. «Яблочный» — из-за сбора урожая фрукта.

Одно из народных поверий гласит: в Спас нельзя убивать насекомых. Дважды севшая в этот день на руку муха — к удаче, считали наши предки.

Погода после 19 августа заметно меняется. Лето как бы преображается в осень. Ночи становятся значительно холоднее.

Приводим некоторые народные приметы, связанные с погодой на Спас:

  • если будет жарко и солнечно — зима будет сухой и малоснежной, а если дождливо, то грядут обильные снегопады;
  • сухой день также сулит осень с небольшим количеством осадков;
  • погода в Покров будет такой же, как и в Преображение.
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