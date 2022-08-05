Пьяный водитель протаранил четыре машины в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге пьяный водитель за рулем Lada протаранил четыре автомобиля и попытался устроить драку.
По данным «Известий», ДТП произошло около станции метро «Девяткино».
Виновник аварии громко кричал, лез в драку, пытался бить по автомобилям ногами, досталось даже его машине.
Владелец одного из поврежденных автомобилей был вынужден брызнуть в мужчину из перцового баллончика. После этого буйный водитель попытался сбежать с места происшествия, но был задержан полицией.
Ранее, 2 августа, сообщалось, что 15-летний подросток, который находился в нетрезвом состоянии за рулем мопеда, сбил инспектора ДПС в Севастополе.
Правоохранитель получил закрытый перелом голени. Его госпитализировали.
Подростка задержали через квартал на той же улице. По факту инцидента проводится проверка.