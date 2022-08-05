Пьяный водитель протаранил четыре машины в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пьяный водитель за рулем Lada протаранил четыре автомобиля и попытался устроить драку.

По данным «Известий», ДТП произошло около станции метро «Девяткино».

Виновник аварии громко кричал, лез в драку, пытался бить по автомобилям ногами, досталось даже его машине.

Владелец одного из поврежденных автомобилей был вынужден брызнуть в мужчину из перцового баллончика. После этого буйный водитель попытался сбежать с места происшествия, но был задержан полицией.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что 15-летний подросток, который находился в нетрезвом состоянии за рулем мопеда, сбил инспектора ДПС в Севастополе.

Правоохранитель получил закрытый перелом голени. Его госпитализировали.

Подростка задержали через квартал на той же улице. По факту инцидента проводится проверка.