Юным зрителям Донбасса покажут «Красную шапочку» и «Ромео и Джульетту»

До конца сентября проект «Юные актеры детям Донбасса» планирует приобщить к театральному искусству более 20 тыс. детей и подростков, проживающих на территории народных республик, а также эвакуированных в Ростовскую область, Краснодарский край, Крым и Севастополь. Об этом накануне старта проекта на Малой сцене Центрального академического театра Российской Армии (8 августа) «Известиям» рассказал его директор и продюсер Дмитрий Калантаров.

«В августе мы планируем поехать в Ростовскую область, Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь — в четыре региона, покажем спектакли местным детям и тем юным жителям Донбасса, что находятся там в эвакуации. В Новороссию мы приедем уже позже, после начала учебного года. Мы находимся в контакте с администрациями этих территорий, получаем обратную связь. Знаем, что есть ряд городов, которые на сегодняшний день уже готовы нас принять, но, учитывая, что логистика достаточна сложная — скажем, город готов, а дорога неспокойная, мы этот вопрос поставили в режим ожидания», — рассказал Дмитрий Калантаров.

Юные актеры представят два спектакля — «Юная любовь в пяти театральных измерениях», где сюжет «Ромео и Джульетты» изложен в стилистике пяти театральных школ: античный театр, дель арте, кабуки, театр Брехта и система Станиславского, а также мюзикл «Красная Шапочка и Серый волк». Всего запланировано около 40 показов.

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