В Минцифры исключили замедление мобильного интернета в России

Сейчас нет предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России, заявили «Известиям» в Минцифры. Запаса оборудования для поддержания темпов развития инфраструктуры у операторов хватит еще более чем на год, заверили в ведомстве.

«Сейчас важно запустить производство собственного оборудования, Минцифры совместно с Минпромторгом и отраслью реализуются меры по ускорению создания собственных производств базовых станций. Параллельно продолжается поиск надежных партнеров для построения новых кооперационных производственных цепочек», — сообщили в пресс-службе министерства.

Поводом для прогнозов о снижении скорости мобильного интернета и качества сотовой связи стало прекращение поставок в РФ оборудования для сотовых сетей. Весной этого года его крупнейший мировой производитель Huawei прекратил заключать контракты на поставку такого оборудования в Россию, а Ericsson и Nokia закрыли бизнес в нашей стране. Тогда участники рынка оценивали перспективы сотовой связи в условиях санкций более пессимистично.

«По предварительной оценке операторов, текущих резервов оборудования хватит на четыре-шесть месяцев. С июля-августа 2022 года существенно возрастает риск аварий и нарушения стабильности работы сети», — предупреждал в своем проекте мер развития отрасли связи Российский союз промышленников и предпринимателей.

Сейчас средняя скорость мобильного интернета в РФ достигает около 21 Мбит/с, подсчитал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. В конце марта она составляла 21,1 Мбит/с, в ноябре — 21,7 Мбит/с. Такую динамику он связывает с тем, что замедлился и рост мобильного трафика, генерируемого российскими пользователями.

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В зоне доступа: в Минцифры исключили замедление мобильного интернета в РФ