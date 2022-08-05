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Посол РФ счел маловероятным компромисс между Белградом и Приштиной

Посол РФ в Сербии пояснил маловероятность компромисса между Белградом и Приштиной
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Фото: РИА Новости/Гавро Дешич
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Ждать каких-то прорывов за то время, на которое косовские власти отсрочили введение запрета на личные документы и автомобильные номера, выданные в Сербии для проживающих на севере территории сербов, не приходится. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

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«Я скажу так: я предпосылок для устойчивого компромиссного решения не вижу. Если взять вариант, что в итоге исхитрятся и найдут какое-то паллиативное временное решение — мол, давайте что-то опять наклеивать на номера, — это не станет долгосрочным решением. Вспышка, пусть и не из-за номеров, возникнет из-за чего-то другого», — отметил дипломат.

Одной из главных причин этому российский посол назвал нежелание Приштины удовлетворить важнейшее для проживающих в Косово сербов условие — создать сообщество сербских муниципалитетов.

«Это бы как раз и давало все механизмы защиты прав людей и механизмы решения вопросов нормализации отношений между албанонаселенной частью Косово и населенной сербами частью, между Белградом и Приштиной. Это не сделано», — отметил Александр Боцан-Харченко, добавив, что в этом прослеживается очевидная аналогия с тем, что происходило вокруг минских договоренностей.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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