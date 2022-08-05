Врач-иммунолог рассказал об опасности повторного заражения ковидом

Негативные последствия COVID-19 с каждым новым заражением выражены всё ярче и длятся дольше, рассказал «Известиям» иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Опасность в том, что каждый последующий эпизод заболевания приводит ко всё более серьезным последствиям для здоровья — даже у относительно здоровых людей среднего возраста», — подчеркнул он.

Со стороны нервной системы это «туман в голове», головные боли, тревожность, нарушенная концентрация внимания, иногда даже клиническая депрессия, пояснил иммунолог.

«Кроме того, это потливость, учащенное сердцебиение. У некоторых людей выпадают волосы и пропадает обоняние, хотя с появлением «Омикрона» такие побочные явления стали проявляться реже», — рассказал Николай Крючков.

При этом специалисты отмечают, что сейчас случаи повторного заражения коронавирусом после недавно перенесенной болезни встречаются всё чаще. Это связано с тем, что штамм коронавируса «Омикрон» формирует гораздо более слабый иммунитет, чем другие варианты, и его хватает совсем ненадолго.

Ревакцинироваться по прошествии полугода нужно обязательно — это защитит от тяжелого течения коронавируса и в целом позволит перенести болезнь намного легче, подчеркнул Николай Крючков.

Согласно данным оперативного штаба РФ по борьбе с COVID-19, по состоянию на 4 августа в России выявлено 17,1 тыс. случаев коронавируса. Это на 17% больше, чем днем ранее, и на 48% больше, чем неделю назад.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Во главе игла: спрос на вакцинацию от COVID-19 вырос в разы