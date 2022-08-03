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«АвтоВАЗ» предложил работникам «Лада Ижевск» 12 МРОТ за увольнение

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Фото: ТАСС/Алена Селезнева
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Работникам «Лада Ижевск», в случае добровольного увольнения с предприятия, «АвтоВАЗ» обещает выплатить 5 средних заработных плат или 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Эту информацию завода 3 августа подтвердило агентство «Автостат».

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«АвтоВАЗ» предложил дополнительную материальную поддержку работников, принявших решение о смене места работы или завершении карьеры и подписавших заявление по соглашению сторон. Финансовая помощь определена в размере от 5 до 7 средних заработных плат, в зависимости от стажа работы на предприятии.

Работники завода «Лада Ижевск» могут пройти переобучение за счет «АвтоВАЗа» новым профессиям, востребованным на рынке труда Ижевска.

Напомним, что в начале марта 2022 года был прекращен выпуск Lada Vesta всех модификаций на заводе «Лада Ижевск» из-за дефицита комплектующих. Как сообщал ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, производство флагманской модели Vesta планируется возобновить в начале 2023 года. При этом компания рассматривает перенос производства модели из Ижевска в Тольятти.

28 июля стало известно, что «АвтоВАЗ» в соответствии с планом производства на 2022 год рассмотрел график работы предприятия с 15 августа 2022 года. Автосборочный комплекс завода, занятый производством автомобилей семейства Granta, с 15 августа 2022 года будет загружен пять дней в неделю, с понедельника по пятницу, в две смены.

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