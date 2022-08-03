В Кремле ответили на вопрос о возможной помощи РФ в лечении Байдена от COVID-19

Россию никто не просил помочь в лечении президента США Джо Байдена от коронавируса. Об этом заявил в среду, 3 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нас никто об этом не просил», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли Федеральная служба охраны (ФСО) России дать совет главе Белого дома по лечению COVID-19.

Песков напомнил, что по российскому законодательству ФСО занимается организацией обеспечения безопасности определенного круга лиц и президента России.

«Что касается президента [Владимира Путина], у него со здоровьем все нормально, работает в активном режиме, организованы меры предосторожности, они продолжаются», — подчеркнул он.

На вопрос о том, планирует ли Москва помогать, если попросит американская сторона, Песков пошутил: «тогда «Комсомолка» нам об этом сообщит».

Ранее, 1 августа, лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор заявил, что повторный тест Байдена на коронавирус показал положительный результат. По его словам, американский лидер продолжает соблюдать меры самоизоляции. Из-за карантина были отменены запланированные на ближайшие дни поездки главы Белого дома в штаты Делавэр и Мичиган.