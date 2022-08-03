Диетолог назвала главные принципы правильного питания у детей

Проблемы с памятью и успеваемостью у детей могут быть вызваны физиологическими причинами, в частности неправильным питанием. Об этом «Известиям» 3 августа рассказала практикующий детский эндокринолог, диетолог, консультант по психологии веса и пищевого поведения Юлия Сидорова.

«Питание влияет не только на пищеварение ― оно принципиально важно для работы абсолютно всех органов и систем, и в первую очередь мозга. Один из самых важных нутриентов ― клетчатка. От ее поступления зависит качество памяти и в целом мыслительная деятельность. По данным исследований, проведенных в США, дети, которые употребляют достаточно клетчатки, лучше справляются с тестами», — отметила эксперт.

По ее словам, ребенок должен потреблять примерно 25 г клетчатки на каждые 2000 ккал. Но так высчитывать количество клетчатки сложно, поэтому можно ориентироваться на более приблизительные цифры: 10 г в день для детей дошкольного возраста, 15 г для младших школьников, 30 г в день для подростков. Чтобы выяснить, сколько клетчатки содержится в разных продуктах, можно опираться на таблицы в интернете. Одна порция почти любых фруктов или овощей ― это примерно 3 г клетчатки, уточнила Сидорова.

«Для хорошей памяти необходимы и жиры, особенно Омега 3, которые содержатся в рыбе и орехах. Они нужны для формирования новых нейронных связей. Жиры должны составлять 25–35% от общего количества калорий в день. А вот количество трансжиров должно составлять не более 10% от общего количества калорий в сутки. Для сравнения, углеводы должны составлять 45–65%, а белки ― примерно 30%», — продолжила эндокринолог.

Для вычисления необходимого количества питательных веществ эксперт посоветовала ориентироваться на порции. Так, фрукты должны составлять примерно 1 порцию в день, овощи ― 1,5 порции в день, крупы — 5 порций, белок, то есть птица, мясо, рыба, яйца или тофу ― 4 порции и молочные продукты ― 2,5 порции.



«Или представьте тарелку с обедом. Половину тарелки составляет клетчатка ― овощи, фрукты, ягоды. Оставшуюся половину тарелки делим пополам еще раз. Одна четвертушка ― это углеводы, то есть крупа и макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб. Вторая четверть ― это белок, то есть мясо, рыба или бобовые», — добавила Сидорова.

В октябре прошлого года Роспотребнадзор представил методические рекомендации по организации питания школьников. Так, ведомство призвало сократить количество потребляемых кондитерских и колбасных изделий, сахара и соли, а также предложило варианты базового меню для разработки региональных типовых меню с учетом территориальных, национальных и других особенностей питания населения.