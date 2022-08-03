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Lada расширила список оснащения для модели Granta

Lada расширила список оснащения для модели Granta

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Фото: Lada 
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Lada продолжает расширять гамму автомобилей семейства Granta 2022 модельного года. Бренд отчитался о запуске версии Granta Club для седана и лифтбека Granta, а также версии Quest для Granta Cross. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба предприятия.

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Автомобили в комплектации Club отличаются иной внешней отделкой и дополнительными опциями комфорта и безопасности, куда входят обогрев ветрового стекла, парктроник, аудиосистема, 15-дюймовые колеса с двухцветными литыми дисками. В наружные зеркала встроены указатели поворота. При этом корпуса зеркал окрашиваются в черный глянцевый цвет, что наряду с эмблемой Club на кузове и аналогичной вышивкой на сиденьях является отличительным признаком специальной версии.

Стоимость седана Lada Granta Club — от 638 000 рублей по госпрограмме льготного автокредитования или от 797 500 без ее использования.

Цены на лифтбек Granta в аналогичной комплектации начинаются с 654 000 рублей по госпрограмме или 817 500 рублей без ее использования.

По информации завода, Lada Granta Cross в версии Quest ориентирована на туризм, поэтому в комплектацию входят сетка для удержания груза в багажнике и резиновый поддон багажного отсека. Обивка сидений — водоотталкивающая. Есть обогрев ветрового стекла и парктроник. Особенный уровень отделки подчеркивают черная крыша, черные рейлинги, двухцветные легкосплавные диски колес, а также надпись Quest на кузове и сиденьях.

В комплектацию Quest также входят кондиционер, сиденье водителя с регулировкой по высоте, передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений, аудиосистема. Прайс-лист на LADA Granta Cross Quest стартует с отметки 682 800 рублей по госпрограмме льготного кредитования или 853 500 рублей без ее использования.

1 августа АвтоВАЗ пересмотрел цены на некоторые свои модели. Так, стоимость Lada Granta Drive Active повысилась на 5 тыс. рублей. Цены на универсал Lada Largus увеличились на 65 тыс. рублей.

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