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В РФ предложили подумать о штрафе за оставление электросамоката вне парковки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Бросив электросамокат вне зоны специальной парковки, можно будет получить штраф. Такую меру ответственности предложил депутат Саратовской областной думы Константин Денисов. Об этом 3 августа сообщила газета «Коммерсант».

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Инициатива только внесена на рассмотрение регионального парламента и касается не только самокатов, но и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым отнесены велосипеды, гироскутеры и моноколеса.

Депутат предложил ограничить сумму штрафа за однократное оставление техники от 500 до 1 тыс. рублей, при повторном деянии — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.
Саратовские власти решили озаботиться проблемой упорядочения пользования электросамокатами на улицах города из-за участившихся происшествий с этими средствами передвижения.

Представители прокатных компаний отнеслись к идее положительно, однако посчитали, что привлечь к ответственности нарушителей будет сложно.

Издание отметило, что региональные власти не впервые пытаются вводить регулирование пользованием электросамокатами на местном уровне. Так, московские власти и мэрия Казани внедряют на своих территориях так называемые медленные зоны, где самокаты, взятые напрокат, автоматически притормаживают с 25 до 5–15 км/ч около парков, скверов и пешеходных зон.

8 июля представитель МВД высказал мысль о том, что в школьную программу необходимо включить занятия по обучению езде на электросамокатах. Предлагалось для этого выделить дополнительные часы.

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