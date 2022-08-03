Синоптики рассказали о погоде в Москве 3 августа
Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, ожидается в столице в среду, 3 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +27…+29 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +15...+17 градусов.
Ветер будет иметь восточное направление и скорость 5–10 м/с.
Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.
1 августа ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в столицу вернется жара. Так, в пятницу и субботу воздух прогреется до 33 градусов.