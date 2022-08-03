В России допустили открытие на Байкале круизного туризма

На Байкале могут открыть круизный туризм. Возможность реализации этой идеи было поручено проработать Ростуризму, Минприроды, Минтрансу, а также правительствам Бурятии и Иркутской области. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала от 22 июля текущего года, с которым ознакомились «Известия».

Согласно документу, ведомства должны будут учесть необходимость строительства причалов, а также пунктов приема и заправки судов, сбора и утилизации отходов.

Также до 1 ноября Ростуризму поручено подготовить «дорожную карту» системного развития экологического туризма в Байкальской природной территории (БПТ) с учетом минимизации антропогенной нагрузки в регионе.

22 июля в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщили, ссылаясь на данные Ростуризма, что около 1 млн туристов ежегодно посещают Байкал. Там отметили, что в ближайшие 10 лет количество туристов на Байкале увеличится вдвое.

17 июля президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Байкал должен стать визитной карточкой российского экологического туризма.