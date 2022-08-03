Реклама
Прямой эфир
Мир
Пелоси заявила о приверженности США поддержке Тайваня
Мир
Захарова указала на пренебрежение США правами других стран из-за Пелоси
Мир
Восточной Германии предрекли беспорядки в случае эмбарго на нефть из РФ
Мир
Глава администрации Тайваня вручила Пелоси правительственную медаль
Мир
США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными
Мир
КНР не исключила применение силы для воссоединения с Тайванем
Мир
В Испании введут меры по экономному потреблению энергии
Мир
Посол РФ назвал шантажом новые антироссийские санкции США
Мир
Молдавия захотела использовать древесину ивы как альтернативу газу из РФ
Мир
МИД Китая назвал США «разрушителем мира» в Тайваньском проливе
Мир
Военные САР отработали форсирование водной преграды при поддержке ВКС РФ
Мир
Вертолеты Ми-28 армейской авиации ЗВО уничтожили позиции и технику ВСУ

В России допустили открытие на Байкале круизного туризма

0
Фото: ТАСС/Андрей Огородник
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Байкале могут открыть круизный туризм. Возможность реализации этой идеи было поручено проработать Ростуризму, Минприроды, Минтрансу, а также правительствам Бурятии и Иркутской области. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала от 22 июля текущего года, с которым ознакомились «Известия».

Место с головой и сердцем: зачем ехать в Бурятию
Что искать туристам в одном из самых необычных регионов страны

Согласно документу, ведомства должны будут учесть необходимость строительства причалов, а также пунктов приема и заправки судов, сбора и утилизации отходов.

Также до 1 ноября Ростуризму поручено подготовить «дорожную карту» системного развития экологического туризма в Байкальской природной территории (БПТ) с учетом минимизации антропогенной нагрузки в регионе.

22 июля в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко сообщили, ссылаясь на данные Ростуризма, что около 1 млн туристов ежегодно посещают Байкал. Там отметили, что в ближайшие 10 лет количество туристов на Байкале увеличится вдвое.

17 июля президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что Байкал должен стать визитной карточкой российского экологического туризма.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022